  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
WhatsApp готовит новую функцию для переноса чатов
Сегодня, 15:54
86
shuwioll

WhatsApp готовит новую функцию для переноса чатов

0 0

С помощью новой опции сохранять и переносить переписки станет удобнее.

Портал WABetaInfo сообщает, что в скором времени мессенджер WhatsApp добавит новую опцию, с помощью которой пользователям будет удобнее сохранять и переносить переписки. 

В настоящее время, чтобы сохранить переписку и медиафайлы, необходимо иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). В результате многие переписки теряются. 

А вот новая функция позволит "мигрировать" на другую операционную систему, а также на другой номер телефона. Однако новый номер телефона должен быть привязан к аккаунту. Разработчки сделали это для безопасности пользователей. 

Воспользоваться новой функцией пользователи смогут после одного из будущих обновлений приложения. 

 

Фото: pixabay 

Теги: whatsapp, новый номер телефона, перенос чатов
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии