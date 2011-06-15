WhatsApp готовит новую функцию для переноса чатов

С помощью новой опции сохранять и переносить переписки станет удобнее.

Портал WABetaInfo сообщает, что в скором времени мессенджер WhatsApp добавит новую опцию, с помощью которой пользователям будет удобнее сохранять и переносить переписки.

В настоящее время, чтобы сохранить переписку и медиафайлы, необходимо иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). В результате многие переписки теряются.

А вот новая функция позволит "мигрировать" на другую операционную систему, а также на другой номер телефона. Однако новый номер телефона должен быть привязан к аккаунту. Разработчки сделали это для безопасности пользователей.

Воспользоваться новой функцией пользователи смогут после одного из будущих обновлений приложения.

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