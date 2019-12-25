В WhatsApp появится новая функция

Она исправит одно из самых серьезных неудобств, с которыми сталкиваются пользователи.

В мессенджере WhatsApp скоро появится функция, позволяющая передавать резервную копию сообщений с с iPhone на устройства с Android. Об этом сообщает портал в Twitter портал WABetaInfo.

Так, ранее чаты можно было перенести, если оа смартфона работали на одной операционной системе. Дело в том, что данные устройств на iOS хранятся на iCloud, а устройства на Android в Google Диске.

Появится у пользователей также возможность историю чатов переносить между разными номерами телефонов. Однако пока неизвестно, когда обновления будут выпущены.

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