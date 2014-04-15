В WhatsApp появились самоуничтожающиеся сообщения

Версия пока представлена для устройств на Android.

В мессенджере WhatsApp появилась функция, с помощью которой пользователи смогут отправлять сообщения, которые самоуничтожатся через 90 дней. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, при отправке сообщения пользователь должен буде выбрать один из вариантов: (сообщения не исчезают), 24 часа (пока отсутствует в тестовой версии), 7 дней или 90 дней.

Пока новую версию представили только для устройств на Android. В сообщении говорится, что тестирование новой функции займет время и воспользоваться ею станет возможно только через некоторое время.

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