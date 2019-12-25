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В воскресенье Петербург ждут облачная погода и небольшие дожди
Сегодня, 20:11
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lizapoluda

В воскресенье Петербург ждут облачная погода и небольшие дожди

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Осадки преимущественно пройдут ночью.

В воскресенье, 26 июля, в Петербурге  ожидается переменная облачность. В темное время суток возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В городе ночная температура будет колебаться от +14 до +16 градусов, а днем потеплеет до +22.

Порывы западного ветра достигнут 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее мы рассказали о том, что зрителей накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ

Фото:  Pixabay

Теги: санкт-петербург
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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