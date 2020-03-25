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В Воронежской области зафиксировали сразу 4 случая заражения коронавирусом

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Все вновь заболевшие недавно вернулись из Европейских стран и США.

В среду, 25 марта, в Воронежской области подтвердили инфицирование коронавирусом у 4 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Воронежской области сообщает, что в регионе подтвердился диагноз коронавирус у 3 мужчин (1981, 1995 и 1969 годов рождения) и женщины (1990 года рождения).  25-летний заразившийся путешествовал с парой, которая уже лечится от коронавируса с прошлого четверга. Неделю назад у этого человека тест показал отрицательный результат, повторный тест выявил наличие коронавируса в организме. 

Второй заразившийся прибыл с горнолыжного курорта в Австрии и соблюдал режим самоизоляции в своем частном доме. С 18 марта находится в больнице. Третий инфицированный 10 марта вернулся из круиза по Карибскому морю. С 20 марта он госпитализирован в больницу, у его семьи первые пробы показали отрицательный результат. 

И наконец, 4я женщина проживала в США, а в Воронежскую область приехала к родителям. Без каких-либо симптомов она была госпитализирована. Первичный тест показал отрицательный результат у ее родителей. 

Состояние всех 4х человек удовлетворительное.

Видео: YouTube/TRT World

 

Теги: карантин, коронавирус в россии, новости воронежской области, новости россии, самоизоляция, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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