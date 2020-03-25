В Воронежской области зафиксировали сразу 4 случая заражения коронавирусом

Все вновь заболевшие недавно вернулись из Европейских стран и США.

В среду, 25 марта, в Воронежской области подтвердили инфицирование коронавирусом у 4 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Воронежской области сообщает, что в регионе подтвердился диагноз коронавирус у 3 мужчин (1981, 1995 и 1969 годов рождения) и женщины (1990 года рождения). 25-летний заразившийся путешествовал с парой, которая уже лечится от коронавируса с прошлого четверга. Неделю назад у этого человека тест показал отрицательный результат, повторный тест выявил наличие коронавируса в организме.

Второй заразившийся прибыл с горнолыжного курорта в Австрии и соблюдал режим самоизоляции в своем частном доме. С 18 марта находится в больнице. Третий инфицированный 10 марта вернулся из круиза по Карибскому морю. С 20 марта он госпитализирован в больницу, у его семьи первые пробы показали отрицательный результат.

И наконец, 4я женщина проживала в США, а в Воронежскую область приехала к родителям. Без каких-либо симптомов она была госпитализирована. Первичный тест показал отрицательный результат у ее родителей.

Состояние всех 4х человек удовлетворительное.

Видео: YouTube/TRT World