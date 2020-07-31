В Воронеже прикрыли сеть по производству и сбыту наркотиков

В Воронеже прикрыли канал поставки крупной партии синтетических наркотиков.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России, сообщает, что сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ МВД России по Воронежской области и регионального ФСБ России выявили незаконное производство синтетических наркотиков. Было предварительно установлено, что житель Воронежа в бане своего частного домовладения устроил нарколабораторию. Произведенный "товар" сбывал крупными партиями.
В ходе обыска у мужчины изъяли более 4 кг наркотического вещества. В отношении наркодельца возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
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Видео: МВД МЕДИА
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