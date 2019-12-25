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В Воронеже мужчина несколько месяцев истязал 2-летнего сына сожительницы
Сегодня, 12:16
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MShaffter

В Воронеже мужчина несколько месяцев истязал 2-летнего сына сожительницы

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Ребенок в больнице, а на мужчину заведено уголовное дело.

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения на подъезде многоквартирного жилого дома. Это видео вызвало резонанс в обществе. На кадрах видео мужчина средних лет бьет маленького мальчика кулаком по голове, а затем бьет головой малыша по скамейке. Ребенка после этого избиения с травмами доставлен в больницу.

Сегодня стало известно, что следственные органы СКР по Воронежской области на 30-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статье "истязание в отношение заведомо несовершеннолетнего". Как уже удалось установить, мужчина неоднократно причинял физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев сыну своей супруги.

В настоящее время подозреваемый задержан следователями.

С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.  

СУ СК РФ по Воронежской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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