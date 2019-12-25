В Первоуральске двухмесячной девочке в ДТП проломило голову

Пострадали и двое взрослых из этой машины.

Накануне вечером в Первоуральске на перекрестке столкнулись две машины, ВАЗ и "Хёндэ".

В результате ДТП серьезно пострадал 2-месячный младенец, который перевозился в переноске от коляски и не был зафиксирован в специальном защитном кресле. У девочки диагностирован перелом черепа и ушиб мозга. В ДТП пострадали еще двое из автомобиля ВАЗ, у них ушибы и переломы ребер.

По предварительным данным, виновник аварии водитель ВАЗ, который выехал на перекресток на красный свет, а в него врезалась иномарка, которая совершала поворот налево.

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Фото:Piter.TV