В ДТП под Оренбургом погибли двое взрослых и подросток

Иномарка столкнулась в лоб с грузовиком.

В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли мужчина, женщина и подросток.

Авария произошла сегодня утром, 7 октября, около 6 часов утра по местному времени на 41-м км трассы Оренбург - Соль-Илецк. Иномарка "Киа Спектра" вылетела на встречку, где произошло столкновение со встречной фурой "Скания".

В результате аварии на месте погибли 40-летний водитель и его пассажиры, 55-летняя женщина и 16-летний подросток.

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Фото:Соль-Илецк Онлайн