В Воронеже аспирант убил и расчленил своего профессора ради денег

Части тела аспирант расфасовал по контейнерам, залил серной кислотой и засыпал хлором.

В Воронеже задержаны подозреваемые в убийстве 57-летнего профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова.

Региональные следственные органы СКР по Воронежской области сообщили о задержании двух подозреваемых в убийстве 57-летнего воронежца. По версии следствия, 4 марта 2020 в вечернее время мужчина позвонил своей сестре и сообщил, что находится дома и ложится спать. После этого мужчина бесследно пропал.

Сейчас удалось установить картину произошедшего. В ночное время к профессору домой пришел его аспирант 33 лет со знакомым 30 лет. Они напали на хозяина квартиры и приложили к дыхательным путям платок с химическим раствором. Мужчина скончался. Злоумышленники воспользовались компьютером и мобильным телефоном своей жертвы и похитили с его банковского счета более 1,5 миллионов рублей.

Увидев, что профессор умер, преступники расчленили тело. Останки разместили по контейнерам, залили серной кислотой и засыпали хлоркой.

В настоящее время подозреваемые задержаны, в ходе допросов дали показания, при этом вину в содеянном признал только один из них. По ходатайству следствия, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в соответствии с совершенными преступными деяниями. СУ СК РФ по Воронежской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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