В Волосовском районе сняли режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за африканской чумы свиней.

Режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения африканской чумы свиней снят в одной из деревень Волосовского района Ленинградской области. Об этом сообщает местная администрация.

Остались ограничения в рамках карантина, установленного 17 июля распоряжением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, и продлятся 60 дней, то есть где-то до 17 сентября. Николай Спирин, глава администрации Волосовского района

Животное, умершее от чумы, нашли в одном из хозяйств 16 июля. После этого был введен карантин, уничтожались животные и проводилась химическая обработка очагов болезни. Также с территории нельзя было вывозить мясо. На террритории, где введн карантин, продавали свиноводческую продукцию только промышленного производства.

На данный момент в Большом Сабске нет ни одной живой свиньи.

Фото: pixabay.com