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В Волосовском районе сняли режим чрезвычайной ситуации
Сегодня, 14:34
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nastya960
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В Волосовском районе сняли режим чрезвычайной ситуации

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Режим чрезвычайной ситуации был введен из-за африканской чумы свиней.

Режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения африканской чумы свиней снят в одной из деревень Волосовского района Ленинградской области. Об этом сообщает местная администрация. 

Остались ограничения в рамках карантина, установленного 17 июля распоряжением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, и продлятся 60 дней, то есть где-то до 17 сентября.

Николай Спирин, глава администрации Волосовского района

Животное, умершее от чумы, нашли в одном из хозяйств 16 июля. После этого был введен карантин, уничтожались животные и проводилась химическая обработка очагов болезни. Также с территории нельзя было вывозить мясо. На террритории, где введн карантин, продавали свиноводческую продукцию только промышленного производства. 

На данный момент в Большом Сабске нет ни одной живой свиньи.

Фото: pixabay.com

 

Теги: африканская чума свиней , волосовский район , эпидемия свиней
Категории: Лента новостей

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