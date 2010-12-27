В Волховском районе мужчине дали штраф за сорняки

Его уменьшили до 200 тысяч рублей.

Хозяину сельскохозяйственных земель в Волховском районе придется заплатить немаленький штраф за заброшенные земли. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

После проверки 12 земельных участков сельхозназначения общей площадью почти 307 га в Потанинском поселении, на хозяина завели аминистративное дело. Земли, принадлежащие ему, заросли сорняками, деревьями и кустарниками. Также на него был наложен штраф в размере 400 тысяч рулей. Но, директор, сославшись на финансовое положение, обратился в суд для отмены постановления. Но суд признал постановление Россельхознадзхора законным и штраф уменьшили лишь до 200 тысяч рублей.

В начале месяца мы сообщали о том, что волосовский предприниматель подозревается в мошенничестве.

Фото: pixabay.com