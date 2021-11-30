В Волховском районе завершены строительно-монтажные работы по капремонту главного водопровода

Капремонт в короткие сроки повысил надежность водоснабжения села.

В Волховском районе Ленобласти завершены строительно-монтажные работы по капремонту главного водопровода. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Капитальный ремонт водопровода провели специалисты ГУП "Леноблводоканал" методом горизонтального бурения. Новые трубы уже смонтированы, сеть водоснабжения промыта, стартуют лабораторные испытания. Водопровод заработает в сентябре.

Капремонт в короткие сроки повысил надежность водоснабжения села. В Колчаново также запланирована реконструкция водопроводных очистных сооружений. После нее производительность очистных составит 600 кубометров в сутки.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти