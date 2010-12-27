В Волховском районе преступник забрал из банкомата 1,5 млн. рублей

В Волховском районе грабитель взломал дверь а администрацию и находящейся в ней банкомат.

В ночь на 3 ноября неизвестный преступник в Волховском районе вскрыл банкомат “Сбербанка” и забрал оттуда около 1,5 млн. рублей. Инцидент произошел на Центральной улице в вестибюле администрации муниципального округа «Колчановское сельское поселение».

Злоумышленник сумел войти в закрытое здание через дверь, а потом неустановленным способом вскрыл платежный терминал. Система видеозаписи запечатлела грабителя. Также вору помешала система сигнализации. Группа быстрого реагирования была на месте происшествия в течение 14 минут после оповещения, но поймать преступника по “горячим следам” не получилось.

В настоящее время записи с камер наблюдения изъяты правоохранительными органами. По факту кражи возбуждено уголовное дело.