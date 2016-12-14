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В Волховском районе пенсионера забодал бык
Сегодня, 9:28
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lesjasap
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В Волховском районе пенсионера забодал бык

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В деревне Чернавино бык с фермы убил сторожа.

В Волховском районе бык забодал пенсионера. 12 сентября около 16 часов вечера по непонятной причине бык взбунтовался и поднял мужчину на рогах. 
 
Жертвой опасного животного стал местный житель, работающий на ферме. Пенсионер являлся сторожем. Как сообщает агентство “Оперативное прикрытие”, быку удалось проткнуть тело мужчины, который в тот момент перегонял стадо из одного стойла в другое. Сотрудник скончался от полученной травмы. 
 
Инцидент произошел на ферме в деревне Чернавино. Личные данные погибшего будет трудно установить, потому что он работал без официального трудового оформления. Известно, что его звали Владимиром и на вид ему было около 60-65 лет. 
Теги: бык , ферма , чернавино
Категории: Новости СПб

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