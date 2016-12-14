В Волховском районе пенсионера забодал бык

В деревне Чернавино бык с фермы убил сторожа.

В Волховском районе бык забодал пенсионера. 12 сентября около 16 часов вечера по непонятной причине бык взбунтовался и поднял мужчину на рогах.

Жертвой опасного животного стал местный житель, работающий на ферме. Пенсионер являлся сторожем. Как сообщает агентство “Оперативное прикрытие”, быку удалось проткнуть тело мужчины, который в тот момент перегонял стадо из одного стойла в другое. Сотрудник скончался от полученной травмы.

Инцидент произошел на ферме в деревне Чернавино. Личные данные погибшего будет трудно установить, потому что он работал без официального трудового оформления. Известно, что его звали Владимиром и на вид ему было около 60-65 лет.