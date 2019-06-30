В Волховском районе Ленобласти произошла смертельная авария

ДТП случилось перед деревней Яхново.

Днем 30 июня на 509 километре автодороги Вологда – Новая Ладога произошла смертельная авария, сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, "Опель Астра" врезался в стоящий на обочине "КАМАЗ" с полуприцепом. В результате столкновения пострадали две женщины – пассажирки "Опеля". Одна из пострадавших скончалась на месте.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Дальневосточном проспекте столкнулись пять автомобилей.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"