В Волхове женщина пожаловалась полицейским на воспитательницу ее шестилетнего сына

Женщина заявляет, что воспитательница систематически унижает её сына. Когда мальчик проявляет чрезмерную активность, его наказывают, макая головой в еду, либо угрожают физической расправой за непослушание.

В городе Волхов Ленинградской области мать шестилетнего мальчика сообщила в полицию о предполагаемых издевательствах со стороны воспитательницы детского сада. Женщина утверждает, что ее сына регулярно унижают перед другими детьми, подвергают физическим наказаниям и даже макают головой в еду.

Как пишет spb.aif.ru, жалоба поступила от матери близнецов, обратившейся за помощью к правоохранительным органам. По её словам, один из её сыновей подвергается жестокому обращению в детском саду. Женщина заявляет, что воспитательница систематически унижает её сына. Когда мальчик проявляет чрезмерную активность, его наказывают, макая головой в еду, либо угрожают физической расправой за непослушание. Мать убеждена, что воспитательница оскорбляет её ребёнка в присутствии других детей, называя его психом. При этом женщина подчёркивает, что у её сына отсутствуют какие-либо психические отклонения — он просто активный и любопытный ребёнок.

Обращение в полицию последовало после того, как мальчик вернулся домой с ссадинами на шее. Врачи Волховской межрайонной поликлиники, основываясь на показаниях матери, зафиксировали в медицинской карте ребёнка информацию о том, что 25 декабря воспитатель схватила его за шею. В медицинском заключении отмечено наличие ссадин на задней стороне шеи размером от 1 до 2,5 см без признаков воспалительного процесса.

Заведующая детским садом прокомментировала ситуацию, отметив, что воспитательница испытывает трудности в управлении поведением данного ребёнка. Тем не менее, руководитель отрицает факты физического насилия и окунания головы в еду, утверждая, что ссадины были нанесены ребёнком самому себе.

Воспитательница также неоднократно выражала недовольство поведением детей матери, подав жалобу директору учреждения. В ней сообщалось, что близнецы мешают другим детям отдыхать во время тихого часа. Правоохранителям теперь предстоит провести расследование и установить истинность выдвинутых обвинений.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)