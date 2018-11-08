В Волхове студент грозился расстрелять всех в колледже

Правоохранители смогли оперативно задержать подростка.

Утром 19 марта в полицию обратился заместитель директора Волховского колледжа транспортного строительства. Женщину обеспокоила публикация, которую разместил на своей странице "ВКонтакте" один из студентов колледжа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница рассказала, что 16-летний подросток написал на своей страничке, что расстреляет всех в колледже. Запись была опубликована 18 марта в 8:30 утра.

Стражи порядка оперативно задержали учащегося и обыскали его. При себе у молодого человека не было оружия и других запрещенных вещей. По факту случившегося ведется проверка.

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Фото: Piter.TV