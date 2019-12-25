В Волхове пьяный сын разбил о голову пожилой матери бутылку

Женщина получила многочисленные травмы головы.

Полиция Волховского района Ленобласти расследует жестокое избиение пожилой матери сыном. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, 19 июня 50-летний сын разбил о голову 73-летней матери бутылку. Пьяная ссора произошла в одной из квартир дома №3 на Южном бульваре.

Как показала экспертиза, пожилой женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Она получила ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и многочисленные ушибы и гематомы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Фото: Piter.TV