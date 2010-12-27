В Волхове появятся стрит-арт объекты, отображающие историю города

Всего в проекте задействовано 5 объектов. На них будут нанесены рисунки в стиле граффити, изображающие события или людей, сыгравших особую роль в истории Волхова.

В Волхове появятся стрит-арт объекты с изображениями людей и событий, повлиявших на историю города.

Музей истории города Волхова, которому в октябре 2019 года исполняется 50 лет, приглашает жителей Ленинградской области поучаствовать в конкурсе "WALL"хов ART". Суть конкурса – разнообразить городскую среду и заинтересовать гостей и местных жителей историей города.

Всего в проекте задействовано 5 объектов. На них будут нанесены рисунки в стиле граффити, изображающие события или людей, сыгравших особую роль в истории Волхова. Таким образом авторы проекта превращают историю города в современный формат городской энциклопедии, где источником знаний выступает не бумажный носитель, а поверхность здания.

Для участия в конкурсе необходимо придумать идею изображения – это может быть предмет, символ или портрет. Описание идеи и свои контакты отправить до 10 сентября на электронный адрес конкурса в газету "Волховские огни".

Идея, победившая в конкурсе, будет воплощена в одном из настенных изображений с указанием имени автора замысла.

Итоги конкурса будут подведены 13 сентября.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО