В Волхове нашли мертвую 17-летнюю девушку

Мертвую школьницу обнаружили в ее собственной квартире.

Выпускницу общеобразовательной школы нашли мертвой в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщают в сетевом издании "iReactor".

Инцидент произошел в минувшую среду, двадцать седьмого февраля. Мертвую школьницу обнаружили в ее собственной квартире.

По словам сотрудников правоохранительных органов, девушка была повешена. В настоящее время следователи выясняют причины произошедшего. Известно, что родители девушки в разводе. Ранее ни семья девушки, ни сама девушка на учете в полиции не состояли. Соседи и близкие также характеризуют школьницу с лучшей стороны.

Источник: сетевое издание "iReactor"