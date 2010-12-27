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В Волхове нашли мертвую 17-летнюю девушку
Сегодня, 12:52
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KaterinaKono13

В Волхове нашли мертвую 17-летнюю девушку

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 Мертвую школьницу обнаружили в ее собственной квартире. 

Выпускницу общеобразовательной школы нашли мертвой в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщают в сетевом издании "iReactor".

Инцидент произошел в минувшую среду, двадцать седьмого февраля. Мертвую школьницу обнаружили в ее собственной квартире. 

По словам сотрудников правоохранительных органов, девушка была повешена. В настоящее время следователи выясняют причины произошедшего. Известно, что родители девушки в разводе. Ранее ни семья девушки, ни сама девушка на учете в полиции не состояли. Соседи и близкие также характеризуют школьницу с лучшей стороны.

Источник: сетевое издание "iReactor"

Теги: волхов, новости волхова, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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