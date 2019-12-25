В Волгоградской области водитель без прав устроил массовое смертельное ДТП

В ДТП погиб сам водитель и его 34-летний пассажир. Пассажирка с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.

В Волгоградской области накануне, 22 апреля, произошло смертельное ДТП с легковушкой и двумя фурами.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Волгоградской области, ДТП произошло около 17 часов 40 минут на 544 километре трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград". 35-летний водитель без прав на ВАЗ 21112 выехал на встречку, и совершил касательное столкновение с фурой "Вольво" под управлением 53-летнего водителя из Дагестана. Затем автомобиль вынесло снова на встречку, где произошло столкновение с еще одним грузовиком "Мерседес" под управлением 53-летнего жителя Дагестана.

В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир скончались. 32-летняя пассажирка легковушки с травмами различной тяжести доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД РФ по Волгоградской области