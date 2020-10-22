В сети появилось видео с тараном ограждения аэропорта пьяными срочниками на БМП

Инцидент произошел несколько дней назад, но только сейчас появилось видео с камеры наблюдения.

В Волгоградской области срочники заехали на территорию аэропорта на БМП.

Данный инцидент произошел 20 октября. Во время движения военной колонны по автодороге вдоль аэропорта Гумрак экипаж одной из бронемашин проломил ограждение аэропорта и заехал на территорию. Как сообщают телеграм-каналы экипаж БМП из 3 срочников изрядно приняли алкоголя. По одной из версий они сбились с пути и заехали в аэропорт сквозь забор.

Сейчас появилось видео с камеры наблюдения аэропорта. На кадрах видео видно, что БМП практически под прямым углом подъезжает к ограждению, с легкостью проламывает его и едет дальше.

Видео: телеграм-канал Москва с Огоньком