С середины апреля разрешили работать предприятиям в 12 сферах.

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Решение принято на заседании оперативного штаба под руководстом губернатора Андрея Бочарова.

До сегодняшнего дня режим самоизоляции в Волгоградской области был объявлен до 31 мая. В субъекте не работают заведения общепита, торговые центры, запрещены массовые мероприятия.

С середины апреля разрешили работать предприятиям в 12 сферах — в том числе парикмахерским. С 14 мая жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. С 20 мая в Волгоградской области объявлен масочно-перчаточный режим.

Ранее в Брянской области продлили режим повышенной готовности.

Видео: Instagram / region_34, YouTube / VadimUshKa