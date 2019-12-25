В Брянской области продлили режим повышенной готовности

На данный момент в Брянской области зафиксировано 3 473 случая заражения COVID-19.

В Брянской области продлевается режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Богомаз.

Все ограничительные меры, введённые для борьбы с пандемией коронавируса, продлеваются с 1 июня. Отметим, что они будут действовать до особого распоряжения главного санитарного врача региона об их отмене.

На данный момент в Брянской области зафиксировано 3 473 случая заражения COVID-19.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 572 новых случаев заражения коронавирусом.