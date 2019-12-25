За сутки от коронавируса в России излечилось 8 264 человека.

В России зафиксировано 8 572 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,3%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 387 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 332. Далее идут Московская область — 773, Санкт-Петербург — 369, Нижегородская область — 281, Свердловская область — 230.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 264 человека. За весь период — 159 257.

За минувшие сутки скончалось 232 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 4 374 человека.

Отмечается, что у 39,4% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

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