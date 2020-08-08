В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей

В такую сумму судья оценила свою помощь в освобождении бизнесмена.

В Волгограде при получении взятки оперативники ФСБ задержали с председателя районного суда Юлию Добрынину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Судья попросила 25 миллионов рублей за помощь в освобождении бизнесмена Владимира Зубкова, арестованного за поджог дома экс-губернатора Волгоградской области. Добрынина заверила, что благодаря связям способно организовать освобождение осужденного по болезни.

Супруга предпринимателя сначала передала судье 20 млн рублей, однако позднее та потребовала еще 5 млн. Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным. По словам источника, во время задержания Добрынина устроила истерику и стала требовать у правоохранителей оставить ее в покое, ссылаясь на свою должность.