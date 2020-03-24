Заразилась женщина, которая ранее находилась в путешествии по ОАЭ.

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом журналистам заявил председатель комитета здравоохранения по региону Анатолий Себелев. По данным медиков, пациенткой стала туристка, которая вернулась из ОАЭ. Женщина вернулась из заграничной поездки 16 марта. Сейчас инфицированная чувствует себя нормально.

Напомним, что с 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

В 85 регионах страны введён режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.