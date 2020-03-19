В 85 регионах страны введён режим повышенной готовности. Это значит, что теперь он стал действовать на всей территории страны. Его вводят из-за коронавируса.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение, которое подписали власти всех субъектов. На режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала, а также Поволжья, Северо-Запада и Юга России.

Аналогичная ситуация в Центральном и Северо- Кавказском федеральном округе.

Это значит, что массовые мероприятия отменены, вузы перешли на дистанционное обучение.

Ранее случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России.