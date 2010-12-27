В Волгограде маршрутчик изнасиловал 13-летнюю школьницу

Расследование уголовного завершено, мужчину ждет суд.

В Волгограде завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 13-летней школьницы.

По версии следствия, 1 февраля 2019 года 35-летний водитель маршрутной "Газели" проезжал по рабочему поселку Городище, увидел школьницу, возвращавшуюся из школы домой, и попросил показать ему дорогу. Следствие установило, что это был всего лишь предлог. Мужчина вывез девочку в безлюдное место и изнасиловал.

В ходе следствия мужчина свою вину не признал. Но следствие собрало необходимую доказательную базу. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчину ждет лишение свободы сроком до 20 лет.

Фото: Pixabay