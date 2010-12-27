В Волгограде капитан танкера похитил 5 тонн груза

Капитана волгоградского танкера осудили за кражу чужого имущества.

Красноармейский районный суд города Волгограда признал капитана местного судна виновным в хищении части перевозимого груза. Об этом рассказал заместитель транспортного прокурора Александр Аллахвердов.

Нечестный на руку капитан использовал свои полномочия, чтобы присвоить 5,27 тонн топлива, перевозимые его танкером. В последствии он сбыл дизельное топливо своему коллеге, капитану другого судна. Покупатель не был в курсе того, что товар оказался краденным.

Вор был задержан правоохранительными органами во время перекачки топлива. Мужчина не отрицает свою вину и признался в совершенном преступлении. Он планировал продать груз за общую сумму около 171 тысячи рублей. Похититель получил административный штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.