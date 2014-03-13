В Волгограде эвакуировали все ТРЦ после сообщений о заминировании

Все торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Волгограда были эвакуированы после анонимных сообщений с угрозами. Один из очевидцев инцидента выложил видео в социальных сетях.
Жителям Волгограда пришлось оперативно завершить свой поход по магазинам после сообщений о минированиях. К нескольким ТРЦ подоспели сотрудники МЧС, полиция и саперы. Затем подъехало несколько бригад скорой помощи.
Точное количество эвакуированных не уточняется. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали данный инцидент.
Ранее мы сообщили, что на улице Салова Audi сгорела на заправочной станции.
Видео: ВКонтакте / Городские вести
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