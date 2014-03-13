В Волгограде эвакуировали все ТРЦ после сообщений о заминировании

В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали инцидент.

Все торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Волгограда были эвакуированы после анонимных сообщений с угрозами. Один из очевидцев инцидента выложил видео в социальных сетях.

Жителям Волгограда пришлось оперативно завершить свой поход по магазинам после сообщений о минированиях. К нескольким ТРЦ подоспели сотрудники МЧС, полиция и саперы. Затем подъехало несколько бригад скорой помощи.

Точное количество эвакуированных не уточняется. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Ранее мы сообщили, что на улице Салова Audi сгорела на заправочной станции.

Видео: ВКонтакте / Городские вести