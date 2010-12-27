В клинике ВМА из Парголово привезли мигрантку с многочисленными ножевыми ранениями

В Выборгском районе на иностранку совершено нападение. Разбойников с холодным оружием разыскивают.

В Выборгском районе Петербурга полиция разыскивает нападавших, которые порезали мигрантку в Парголово. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Около 19 часов вечера 22 марта на иностранку из Узбекистана набросились неизвестные. Каким-то от образом злоумышленникам удалось выманить жертву из квартиры по улице Валерия Гаврилина, 13 корпус 1. Данное помещение мигрантка снимала. Затем 25-летнюю девушку забрали с собой.

Сейчас пациентку находится в клинике военно-полевой хирургии ВМА. Медики обнаружили у приезжей множественные ранения области живота, правого бедра, двух пальцев на левой руке и повреждения сухожилий и нервов. Следствие считает, что причинение вреда здоровью преступники произвели при помощи ножа. Состояние потерпевшей оценивается как тяжелое.

