В "Водоканал" поступило 96 заявок из-за скопления воды на улицах Петербурга

В Петербурге от активного таяния снега улицы города залиты водой.

Сегодня, 13 марта, с 09.00 до 15.20 на "горячую линию" ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в связи с обильным таянием снега из-за потепления, поступило 96 заявок. Все сообщения были связаны со скоплениями воды на городских улицах. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал" и отмечает, что больше половины из заявленных улиц уже отработаны.

В течение дня специалисты Водоканала оперативно выезжали на адреса. В результате обследований было выявлено, что в большинстве случаев ливневая канализация находится в рабочем состоянии и не принимала воду из-за отсутствия к ней доступа. После прочистки патрубков-ливнестоков от свежевыпавшего снега и образовавшейся наледи, вода уходила в ливневую канализацию.

Стоит отметить, что для оперативного реагирования филиал "Водоотведение Санкт-Петербурга" располагает 72-мя бригадами, 5 из них работают в круглосуточном режиме.

Водоотведение центральной части Петербурга реализуется по сетям канализации и тоннельным коллекторам на Центральную станцию аэрации. Средний объем сточной воды для очистки составляет 800-900 тыс. м3/сут.

По всему городу ежесуточный объем стоков составляет 1,900-2,000 млн. м3 /сут. Максимальное количество воды, которое принято на все очистные сооружения в период активного снеготаяния около 4,500-5,000 млн. м3 /сут.