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В Высоцке снимают сериал по мотивам романа Захара Прилепина
Сегодня, 16:56
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nastya960
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В Высоцке снимают сериал по мотивам романа Захара Прилепина

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В сериале Александра Велединского "Обитель" снимется Сергей Безруков.

Этим летом в декорациях города Высоцк Выборгского района режиссер Александр Велединский снимает сериал. Об этом сообщает пресс-служба Высоцкого городского поселения.

Сериал по роману Захара Прилепина "Обитель" покажет события, происходящие в конце двадцатых годов  прошлого века, задолго до сталинских репрессий, когда в лагеря  массово отправляли советских людей. Место действия - Соловки. Природа, пейзажи,  водная  гладь залива, небольшие острова, большие и малые валуны - многое в Высоцке напоминает северный край.

Съёмочные площадки находятся  в двух местах: недалеко от поселка Пихтовое и на берегу залива около маяка. На месте уже  кипит работа по установке декораций для фильма. В сериале сыграют Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Яков Шамшин, Владимир Шабельников, Андрей Полищук и многие другие.

Александр Велединский снял такие нашумевшие фильмы, как "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским в главной роли и "Ладога".

Фото: пресс-служба Высоцкого городского поселения

                         

Теги: безруков , выборгский район , высоцк , ленобласть , обитель , прилепин , сериал
Категории: Лента новостей Выборг

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