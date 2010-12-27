В Высоцке снимают сериал по мотивам романа Захара Прилепина

В сериале Александра Велединского "Обитель" снимется Сергей Безруков.

Этим летом в декорациях города Высоцк Выборгского района режиссер Александр Велединский снимает сериал. Об этом сообщает пресс-служба Высоцкого городского поселения.

Сериал по роману Захара Прилепина "Обитель" покажет события, происходящие в конце двадцатых годов прошлого века, задолго до сталинских репрессий, когда в лагеря массово отправляли советских людей. Место действия - Соловки. Природа, пейзажи, водная гладь залива, небольшие острова, большие и малые валуны - многое в Высоцке напоминает северный край.

Съёмочные площадки находятся в двух местах: недалеко от поселка Пихтовое и на берегу залива около маяка. На месте уже кипит работа по установке декораций для фильма. В сериале сыграют Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Яков Шамшин, Владимир Шабельников, Андрей Полищук и многие другие.

Александр Велединский снял такие нашумевшие фильмы, как "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским в главной роли и "Ладога".

Фото: пресс-служба Высоцкого городского поселения