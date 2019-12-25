В Высоцке планируют принимать маломерные суда из-за границы

Территорию будущей стоянки благоустроят.

В среду, 10 июня, власти Выборгского района и Ленобласти обсудили расположение будущего пункта для приёма маломерных судов, следующих через государственную границу. В качестве возможной территории был назван город Высоцк. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Беседа прошла в рамках онлайн-заседания с участием главы администрации района Геннадия Орлова, представителей Правительства региона, районной администрации, МО "Высоцкое городское поселение". Встречу провел зампред областного Правительства Михаил Ильин.

Ожидается, что в будущем пункте разместятся маломерные суда и яхты. Геннадий Орлов отметил, что Выборг заинтересован в создании подобной территории в Высоцке с условием ее благоустройства и развития городской инфраструктуры.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе обсудили вопросы противопожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО