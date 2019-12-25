В Высоцке открыли новый стадион

Тренироваться на нем смогут не только школьники, но и все жители Высоцка.

Сегодня в Высоцке прошло торжественное открытие нового стадиона. Об этом сообщила газета "Выборг".

Новый спортивный объект имеет современное покрытие. Есть волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, беговые дорожки вокруг них и тренажерный комплекс. Строительство велось по программе нацпроекта "Современное образование Ленинградской области". Стоимость объекта – 13 миллионов 269 тысяч рублей.

Поздравил горожан с открытием нового объекта глава Высоцкого городского поселения Игорь Ерофеев. Руководитель Приморской администрации Евгений Шестаков поблагодарил всех за участие в реализации проекта и вспомнил, как два года назад, когда он работал главой администрации в Высоцке, родилась идея о строительстве стадиона.

Ранее мы написали о том, что в Выборге убирают несанкционированные свалки.

Фото: газета "Выборг"