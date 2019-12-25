В Вырице мужчина ударил пенсионерку палкой по лицу

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом лицевой кости.

В Ленобласти в поселке Вырица задержали мужчину, который напал с палкой на пенсионерку. Об этом в среду, 5 октября, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

На Слуцкой улице нетрезвый мужчина напал на 63-летнюю женщину. Он палкой ударил ее по голове и скрылся. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом лицевой кости.

Мужчину поймали по "горячим" следам сотрудники Росгвардии на Андреевской улице.

Фото: Piter.tv

