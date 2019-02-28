В Выборгском замке пройдет ежегодный Зимний рыцарский турнир

Исконно турнир вбирает в себя множество фанатов средневековой культуры, а также известных российских и зарубежных историков, ведущих реставраторов и реконструкторов исторических событий.

В Выборгском замке полным ходом идет подготовка к ежегодному Зимнему рыцарскому турниру. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Исконно турнир вбирает в себя множество фанатов средневековой культуры, а также известных российских и зарубежных историков, ведущих реставраторов и реконструкторов исторических событий. В нынешнем, 2019 году, время начала мероприятия запланировано на 9 марта, 18:30.

Прекрасные дамы и древние воины в полной боевой экипировку как будто сошедшие со страниц учебников истории позволят прикоснуться к давно ушедшей, но памятной многовековой героической истории этих мест. Будет немало и интерактивных площадок, вроде уже ставших традиционными Лучного тира или Ремесленного двора, где гости смогут сами испытать себя в роли кузнеца или чеканщика монет.

Источник: сетевое издание "Online47"