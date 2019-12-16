В Выборгском замке отреставрируют старинную тюрьму

Специалисты займутся также первым и вторым корпусами.

В старинном Выборгском замке отреставрируют тюрьму. Такова основная цель закупки, размещенной ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

В ее рамках предполагаются также работы с первым и вторым корпусами замка. Однако, судя по документации к закупке, главные работы будут проводиться именно в тюрьме.

Это тоже достаточно старое здание. Изначально здесь располагались хозяйственные помещения, и лишь в XIX веке сооружение переоборудовали под тюрьму для гражданских лиц. Причем в одной из ее камер находился в 1826 году восставший против власти декабрист И. А. Анненков.

Так вот, в тюрьме замка планируется воссоздать оконные решетки и уличные фонари, отреставрировать или воссоздать в интерьерах кирпичную и каменную кладку.

Кладка будет воссоздана и на фасаде здания.

На все работы выделяется более 134 миллионов рублей. Они будут проводить в текущем и в 2021 годах.

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Фото: vyborgmuseum.org