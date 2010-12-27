В Выборгском замке археологи обнаружили старинный кирпич с полем для неизвестной игры

В Выборгском замке обнаружили кирпич с полем для игры. Директор Выборгского замка описывает его, как "самую интригующую находку в полевом сезоне"

Археологи, ведущие работы на Замковом острове обнаружили средневековый кирпич, с нанесенным на поверхность игровым полем, очевидно предназначавшимся для настольной игры наподобие нардов. По словам директора Выборгского музея-заповедника Владимира Цоя, вероятнее всего обнаруженное игровое поле предназначалось для логической игры "Мельница", популярной в Средневековой Европе и на Руси.

Игра имеет общие черты с шашками, нардами и современными крестиками-ноликами. В игре принимают участие двое человек, играющих камушками белого и черного цветов, по девять штук на игрока. Задача игроков в "Мельницу" - расположить три своих камушка так, чтобы они образовывали непрерывный ряд вдоль линии поля.

Владимир Цой уже назвал находку археологов "самой интригующей в полевом сезоне".

Пожалуй, на текущий момент наиболее интригующая находка археологов в полевом сезоне. Старинный лекальный кирпич был обнаружен во время работ на территории Тайного дома. На одной из сторон прочерчено поле для старинной игры тавлеи, или мельница. - директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой

Ориентировочно обнаруженный объект относят к XVI веку, а точнее к периоду 1560-1580-х годов.

Фото: Владимир Цой