В Выборгском районе за лето было трудоустроено более тысячи подростков

Лучшие представители трудовых бригад из Выборга, Первомайского и Светогорского муниципальных образований стали участниками слёта Губернаторских молодежный отрядов Ленинградской области.

Лучшие представители трудовых бригад из Выборга, Первомайского и Светогорского муниципальных образований стали участниками слёта Губернаторских молодежный отрядов Ленинградской области.

В рамках семинаров-тренингов они обсудили вопросы трудоустройства молодежи и меры поддержки молодежи Ленинградской области совместно с представителями комитета по труду и занятости населения.

Отметим, на территории Выборгского района с 1 по 31 августа реализовался проект "Губернаторский молодежный трудовой отряд". Участие в нем приняли молодежные трудовые бригады города Выборга, Первомайского, Рощинского, Светогорского, Селезневского поселений.

В целом, в Выборгском районе за три летних месяца было трудоустроено более тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Наибольшее количество трудовых бригад в летний период было организовано в Выборге.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО