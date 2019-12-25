В Выборгском районе восстановили историческую пожарную часть

В Петербурге открылась новая пожарно-спасательная часть №63. Церемония открытия состоялась на Большой Озерной улице. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Часть состоит из 80 человек. Она стала 71-й в составе гарнизона Северной столицы и 22-й в подчинении городского правительства. Новая часть расположена в историческом месте. На этом месте в 1880 году было впервые открыто пожарное депо. Для размещения части специалисты полностью реконструировали здание.
В настоящее время противопожарная служба города состоит из 2773 человека и 109 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
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Фото: gov.spb.ru
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