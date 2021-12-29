В Выборгском районе вылавливали пьяных водителей

Некоторые водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, из-за чего были привлечены по статье 12.26 КоАП РФ.

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД проводили профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" по выявлению пьяных жителей региона за рулем.

Мероприятие проходило с 11 по 13 февраля. По его итогам к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлекли двух водителей, также возбуждено одно административное производство.

Также двух человек привлекли к ответственности за "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

На этой неделе будут проводить мероприятия, направленные на профилактику дорожных аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по району.

Фото: Piter.tv