В Выборгском районе уменьшен размер платы за мусор

Реформа сферы "Обращение с отходами" началась в Ленинградской области с 1 апреля 2019 года, с Приозерского района. На новую систему по обращению с твердыми бытовыми отходами Выборгский район был переведен с 1 июня 2019 года, с 1 июля — Лужский.

Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, действующий на территории Ленинградской области, уведомил администрацию Выборгского района об уменьшении размера платы для населения на услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора.

В официальном уведомлении (исх.№ 623УК-06/19 от 5.06. 2019 г.) сообщается, что размер платы за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами составит 5 руб. 99 коп. за 1 кв. м. ; в домовладениях — 354 руб. 11 коп. с 01. 06. 2019 г. по 01.11. 2019 г.

Официальное уведомление регионального оператора об изменении размера платы для населения опубликовано на сайте администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.

До настоящего уведомления размер платы для населения на услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора был установлен: 6 руб. 35 коп. за 1 кв. м.; в домовладениях - 375 руб. 44 коп.

Реформа сферы "Обращение с отходами" началась в Ленинградской области с 1 апреля 2019 года, с Приозерского района. На новую систему по обращению с твердыми бытовыми отходами Выборгский район был переведен с 1 июня 2019 года, с 1 июля — Лужский.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО