В Выборгском районе томатная моль уничтожила урожай

На плантациях теперь нельзя будет выращивать томаты, баклажаны, перцы и другие пасленовые культуры в течение 3 лет.

Теплицы с помидорами в Выборгском районе Ленинградской области заразила южноамериканская томатная моль. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Очаг заражения специалисты обнаружили еще в начале июля. Верхние части расстений отобрали для лабораторного исследования и установили феромонные ловушки. На объекте ввели карантин и разработали программу локализации и устранения вредителя. В теплицах ведется химическая обработка зараженных растений и уничтожение плодов со следами поражения.

Теперь в течение трех лет в карантинной зоне нельзя будет выращивать томаты, баклажаны, перцы и другие пасленовые культуры. Карантинная зона составляет 26,8655 га.

Ранее мы сообщали, что в Выборг приедут фермеры из разных районов региона со своей сельхозпродукцией.

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