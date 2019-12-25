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В Выборгском районе состоялось заседание совета депутатов
Сегодня, 17:27
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В Выборгском районе состоялось заседание совета депутатов

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Депутаты представили отсчет о выполнении плана приватизации.

Во вторник, 23 июня, состоялось заседание депутатов Выборгского района. Парламентарии обсудили результаты  выполнения плана приватизации муниципального имущества на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Совещание провел глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Доклад зачитал председатель местного комитета по управлению муниципальным имуществом Сергей Колмак. По его словам, бюджетное задание возросло в течение года: ожидалось поступление 65 миллионов рублей, в то время как поступило более 66 миллионов. Таким образом, план приватизации выполнен на 102%.

Также согласно рекомедациям минюста утвержден Устав АНО "Выборгский центр поддержки предпринимательства".

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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