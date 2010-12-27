В Выборгском районе состоялась встреча с финскими соседями

Начальник отдела приграничного сотрудничества, заместитель председателя по внутренней политики и международным связям районной администрации Владимир Васильев рассказал о перспективах развития дружественных связей.

В минувшее воскресенье в пос. Озерское (Каменногорское городское поселение) с дружественным визитом прибыла делегация из Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками встречи, которая прошла в рамках Соглашения о сотрудничестве сторон, стали представители администрации МО "Выборгский район", МО "Каменногорское городское поселение", финских общественных организаций "Антреа", "Вуоксенранта", "Кирву", а также местные жители.

Начальник отдела приграничного сотрудничества, заместитель председателя по внутренней политики и международным связям районной администрации Владимир Васильев рассказал о перспективах развития дружественных связей.

В частности, он отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность проведения совместных мероприятий в области культуры, а также вопросы, касающиеся гражданских захоронений на территории Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО