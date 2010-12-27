В Выборгском районе пройдет молодежный образовательный форум "Идея"

Организаторы планируют познакомить участников мероприятия с лучшими практиками реализации молодежных проектов.

IV муниципальный молодежный образовательный форум "Идея" пройдет с 20 по 22 сентября 2019 г.

В этом году в нем примут участие порядка 250 человек: члены школьного самоуправления и молодёжных активов городских и сельских поселений Выборгского района, сотрудники образовательных учреждений, специалисты, отвечающие за работу с молодежью, лидеры добровольчества.

Организаторы планируют познакомить участников мероприятия с лучшими практиками реализации молодежных проектов.

Традиционно в рамках форума пройдут мастер-классы и тренинги, направленные на развитие лидерских навыков, творческого потенциала молодежи, создание социальных и бизнес-проектов, молодежных сообществ.

В числе лекторов - руководители и члены общественных организаций, лидеры молодежных объединений, квалифицированные психологи.

Организаторами являются администрация Выборгского района Ленинградской области, межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества, совет молодёжи Выборгского района и МАУ "Дом молодежи" г. Выборга, администрация ДОЛ "Алые паруса".

Форум проводится на ДОЛ "Алые паруса", Выборгский район, п. Пески, 24- тый км. Приморского шоссе.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО