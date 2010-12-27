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В Выборгском районе ради спасения голубя хозяин квартиры сломал стену
Сегодня, 14:10
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nastya960
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В Выборгском районе ради спасения голубя хозяин квартиры сломал стену

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Птица застряла на уровне третьего этажа между стенкой квартиры и стеной подъезда.

В вентиляционной шахте одного из домов в Выборгском районе застрял голубь. Птица не могла самостоятельно выбраться. Об этом сообщают региональные СМИ.

Данный случай произошел в поселке Советский Выборгского района.

Упал голубь и застрял на уровне третьего этажа между стенкой моей квартиры и стеной подъезда

Владелец квартиры

Мужчина очень хотел спасти птицу и поэтому вызвал мастеров местного ТСЖ. Для освобождения птицы мастерам пришлось сломать стену в квартире. Птица не пострадала и после спасения вылетела самостоятельно в окно.

В июне в Петербурге спасли ворону, которая застряла на 8 этаже.

Фото: pixabay.com

Теги: выборгский район , голубь , посёлок советский , птица
Категории: Лента новостей Выборг

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